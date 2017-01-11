Поліція “ДНР” затримала медсестру з військової частини Нацгвардії

“Офіційно повідомляємо, що медична сестра медичного пункту військової частини 3057 не прибула на роботу. Вжиті заходи щодо розшуку даної особи результату не дали. 08.01.2017 року командуванню військової частини 3057 надійшло повідомлення від її сина, який мешкає в м.Донецьк про те, що вона була затримана “поліцією” так званої “ДНР”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що затримана громадянка не була військовослужбовцем Національної гвардії України. Працювала медсестрою (цивільним службовцем) у медичному пункті військової частини. Доступу до державної та військової таємниці за характером виконання своїх обов’язків не мала.

“Зараз у військовій частині проведено службове розслідування по даному випадку. Громадянка звільнена у зв’язку із порушенням вимог трудової дисципліни”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня терористи “ДНР” затримали дівчину з символікою “Азову”.