Полиция Австралии обнаружила в рюкзаке арестованной детеныша коалы

Во время обыска подозреваемой полицейские в рюкзаке обнаружили детеныша коалы шести месяцев. На вопрос откуда детеныш, женщина ответила, что нашла его и решила самостоятельно ухаживать.

После обыска полицейские отвезли детеныша в участок в Брисбене. Как сообщил представитель Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Квинсленда Майкл Битти, животное было в хорошем состоянии и впоследствии ему найдут официального смотрителя.

По словам представителей защиты животных Квинсленда, люди, которые находят коал или других животных, не должны их содержать у себя, а должны сразу передать их в обществ по защите животных.