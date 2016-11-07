Поліція Австралії виявила в рюкзаку заарештованої дитинча коали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Австралії у жінки, яку заарештувала поілція, під час обшуку знайшли дитинча коали, передає УНН з посиланням на BBC.
Під час обшуку підозрюваної поліцейські в рюкзаку виявили дитинча коали шести місяців. На запитання звідки дитинча, жінка відповіла, що знайшла його та вирішила самостійно доглядати.
Після обшуку поліцейські відвезли дитинча до дільниці в Брісбені. Як повідомив представник Королівського товариства із запобігання жорстокого поводження з тваринами Квінсленду Майкл Бітті, тваринка була в доброму стані і згодом йому знайдуть офіціального доглядача.
За словами представників із захисту тварин Квінсленду, люди які знаходять коал чи інших тваринок, не повинні їх утримувати в себе, а мають одразу передати їх до товариств із захисту тварин.