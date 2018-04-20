Полицейские в Хмельницкой области за долларовые взятки "отмазывали" от армии

Правоохранители установили, что должностные лица наладили схему получения неправомерной выгоды за содействие в уклонении от призыва и прохождения военной срочной службы.



Через личные связи полицейские выходили на желающих избежать призыва или получить отсрочку, после этого "решали вопрос" с представителями военкомата. Свои "услуги" злоумышленники оценивали от 500 до 1,5 тыс.долл с одной призывника.



Сотрудники СБУ задержали полицейских после получения взятки в размере тысяча триста американских долларов. Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой и полицией.



Напомним, в Винницкой области полицейские управления по противодействию торговле людьми организовали межрегиональную сеть борделей под видом массажных салонов.



