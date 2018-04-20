Поліцейські на Хмельничинні за доларові хабарі "відмазували" від армії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарництві за "відмазування" від призову в армію керівника одного з підрозділів та слідчого Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від призову та проходження військової строкової служби.
Через особисті зв’язки поліцейські виходили на бажаючих уникнути призову або отримати відстрочку, після цього "вирішували питання" з представниками військкомату. Свої "послуги" зловмисники оцінювали від 500 до 1,5 тис.дол з одного призовника.
Співробітники СБУ затримали поліцейських після одержання хабара у розмірі тисяча триста американських доларів. Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій. Операція із викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та поліцією.
Нагадаємо, на Вінничині поліцейські управління з протидії торгівлі людьми організували міжрегіональну мережу борделів під виглядом масажних салонів.