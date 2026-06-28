Полицейский погиб во время эвакуации мирного населения в Харьковской области
Киев • УНН
28 июня российские войска нанесли авиаудар по селу Кирилловка. Во время эвакуации гражданских погиб полицейский Роман Комаров.
Во время эвакуации мирного населения в результате вражеского авиаудара погиб полицейский Харьковщины Роман Комаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.
Детали
Отмечается, что 28 июня российские войска нанесли авиационный удар с применением четырех управляемых авиационных бомб по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации гражданского населения под вражеский обстрел попали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, находившиеся в служебном автомобиле.
Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела полиции №1 Чугуевского РУП Роман Комаров погиб на месте. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью. Также во время авиаудара тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Полицейскую госпитализировали в реанимационное отделение больницы
Указывается, что 25-летний Роман Комаров до последнего оставался верным Присяге, добросовестно выполнял служебный долг и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью.
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