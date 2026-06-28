Полицейский погиб во время эвакуации мирного населения в Харьковской области

Во время эвакуации мирного населения в результате вражеского авиаудара погиб полицейский Харьковщины Роман Комаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.

Отмечается, что 28 июня российские войска нанесли авиационный удар с применением четырех управляемых авиационных бомб по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации гражданского населения под вражеский обстрел попали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, находившиеся в служебном автомобиле.

Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела полиции №1 Чугуевского РУП Роман Комаров погиб на месте. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью. Также во время авиаудара тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Полицейскую госпитализировали в реанимационное отделение больницы