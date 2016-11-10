Политолог о победе Д.Трампа: РФ в отношениях с Украиной попытается урвать максимум выгоды для себя на всех фронтах

"На сегодняшний момент - самый сложный аспект не то, что Д.Трамп победил, а то, что будет в его инаугурации.

Я думаю, что Россия и в политическом, и в военном, и в экономическом плане (а здесь и вопрос газового рынка может быть задействован) будет пытаться "вырвать" как можно больше, потому что у них сейчас чувство развязанных рук.

О том, что Д.Трамп, так как они за него болели, фактически пойдет на уступки во многих моментах, это очень сомнительный для меня тезис. Ведь США - это такое государство, в котором все построено на предохранителях. Есть еще конгресс, который не даст узурпировать власть, а во-вторых - не даст делать антиамериканские решения.

Поэтому для нас главное, в экономическом плане, продержаться до инаугурации. Вот это время "провисания" оно очень опасное, потому что Россия считает, что Д.Трамп это их победа, потому что они все победы к себе привязывают", - сказал он.

По мнению политолога, украино-российский газовый вопрос не разрешится победой Д.Трампа.

"Россияне будут искать все рычаги, для того, чтобы нас обойти. Это они делают и сейчас, и получится ли у них и будет ли это выгодно США...? Ведь Трамп - он прагмат. Он не будет делать то, что не выгодно США.

В экономическом плане, думаю будут какие-то негативные моменты. Россия будет пытаться урвать максимум на всех фронтах, можно предположить, что и в газовой сфере также, учитывая нашу длительную зависимость в этом плане", - добавил О.Лисный

Напомним, В.Гройсман надеется, что новая администрация США продолжит курс поддержки Украины.