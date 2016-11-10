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Політолог про перемогу Д.Трампа: РФ у відносинах з Україною спробує увірвати максимум вигоди для себе на всіх фронтах

Політолог про перемогу Д.Трампа: РФ у відносинах з Україною спробує увірвати максимум вигоди для себе на всіх фронтах

Київ • УНН

 • 14168 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Виключити певні негативні наслідки для України від перемоги Дональда Трампа на виробах США, як в економічному так і в політичному плані, не можна. РФ при цьому, яка вважає цю перемогу і своєю також, намагатиметься отримати максимум користі. Найскладнішим періодом, ймовірно, стане час до інавгурації. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олег Лісний.

“На нинішній момент — самий складний аспект не те, що Д.Трамп переміг, а те, що буде до його інавгурації.

Я думаю, що Росія і в політичному, і у військовому, і в економічному плані (а тут і питання газового ринку може бути задіте) буде намагатися „вирвати“ якомога більше, тому що у них зараз почуття розв’язаних рук.

Щодо того, що Д.Трамп, так як вони за нього вболівали, фактично піде на поступки у багатьох моментах, це дуже сумнівна для мене теза. Адже США — це така держава, у якій все збудовано на запобіжниках. Тобто є ще конгрес, який не дасть узурпувати владу, а по-друге — не дасть робити рішення, які є антиамериканськими.

Тому для нас головне, в економічному плані, протриматися до інавгурації. От цей час „провисання“ він дуже небезпечний, тому що Росія вважає, що Д.Трамп це їх перемога, бо вони всі перемоги до себе прив’язують”, — сказав він.

На думку політолога, україно-російьке газове питання не вирішиться перемогою Д.Трампа.

“Росіяни будуть шукати усіх важелів, для того, щоб нас обійти. Це вони роблять і зараз, та чи вийде у них і чи буде це вигідно США...? Адже Трамп — він прагмат. Він не буде робити те, що не вигідно США.

В економічному плані, думаю, будуть якісь негативні моменти. Росія буде намагатися увірвати максиму на всіх фронтах, можна припустити, що і у газовій сфері також, зважаючи на нашу тривалу залежність у цьому плані”, — додав О.Лісний.

Нагадаємо, В.Гройсман сподівається, що нова адміністрація США продовжить курс підтримки України.

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