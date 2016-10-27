Политолог: автором "формулы Штайнмайера" является никто иной, как В.Медведчук

Ю.Комарова отметила, что встреча до последнего времени была под большим вопросом, однако переговорные стороны приложили усилия к тому, чтобы все-таки собраться и показать, что формат является живым и легитимным.

"Относительно такого магического понятия, как "формула Штайнмайера", то сам Штайнмайер не догадывается о том, что у него есть какая-то формула магического эликсира, который позволит всем наконец прозреть, прийти и наконец и выйти из кризиса на Донбассе. Давайте будем откровенно говорить, что автором формулы является никто иной, как Виктор Медведчук. Если мы беремся анализировать эти вопросы, то обращаемся к первоисточникам. Когда произошла аннексия Крыма и оккупация Востока Украины, у России никакого плана не было. Возник так называемый план Медведчука, который в ходе личного диалога повлиял на Путина и получил у него согласие. Далее этот план был предложен Порошенко - и тогда он стал неким планом Порошенко, автором которого является не Порошенко... А дальше начался Минский процесс и считалось, что мы примем этот план Медведчука за основу, а потом его изменим. Но прошло столько времени - а план не меняется", - пояснила Ю.Комарова.

Относительно "дорожной карты", которую обсуждают эксперты - сначала выборы или сначала возвращение контроля над границей, - то в Украине, по мнению политолога, нет альтернативы.

"То, что в Берлине наконец договорились календаризировать и выстроить определенную покроковисть, создать дорожную карту, которой не было, - это результат. Сдвиги произошли. Надо наконец выработать алгоритм. Но при этом мы понимаем, что выработка этого алгоритма будет осуществляться как минимум полгода, а возможно даже и год. Потому что существует очень много противоречивых позиций. Я убеждена, что в ноябре министры иностранных дел подадут свои предложения и даже могу спрогнозировать, что эти предложения будут диаметрально противоположны - каждый внесет свой ингредиент и начнется уже больше предметный диалог. Потому пока что в минском формате мы имеем диалог политических заявлений и взаимных опровержений", - пояснила политолог.