Політолог: автором “формули Штайнмаєра” є ніхто інший як В.Медведчук

Ю.Комарова зауважила, що зустріч до останнього часу була під великим сумнівом, проте переговорні сторони доклали до того, щоб все таки зібратися і показати, що формат є живим і легітимним.

“Щодо такого магічного поняття, як „формула Штайнмайєра“, то сам Штайнмайєр не здогадується про те, що у нього є якась формула магічного еліксиру, який дозволить усім нарешті прозріти, отямитися і нарешті і вийти з кризи на Донбасі. Давайте будемо відверто говорити , що автором формули є ніхто інший як Віктор Медведчук. Якщо ми беремося аналізувати ці питання, то звертаймося до першоджерел. Коли відбулася анексія Криму і окупація Сходу України, у Росії ніякого плану не було. Виник так званий план Медведчука, який у ході особистого діалогу вплинув на Путіна і отримав у нього згоду. Далі цей план було запропоновано Порошенку — і тоді він став таким собі планом Порошенка, автором якого є не Порошенко... А далі розпочався Мінський процес і вважалося, що ми приймемо цей план Медведчука за основу, а потім його змінимо. Але минуло стільки часу — а план не змінюється”, — пояснила Ю.Комарова.

Щодо “дорожньої карти”, яку обговорюють експерти — спочатку вибори чи спочатку повернення контролю над кордоном, — то в України, на думку політолога, немає альтернативи.

“Те, що у Берліні нарешті домовилися календаризувати і вибудувати певну покроковість , створити дорожню карту, якої не було, — це результат. Зрушення відбулися. Треба нарешті випрацювати алгоритм. Але при цьому ми розуміємо, що вироблення цього алгоритму буде здійснюватися як мінімум півроку, а можливо навіть і рік. Тому що існує дуже багато контроверсійних позицій. Я переконана, що у листопаді міністри закордонних справ подадуть свої пропозиції і навіть можу спрогнозувати, що ці пропозиції будуть діаметрально протилежні — кожен внесе свій інгредієнт і почнеться уже більше предметний діалог. Бо поки-що у мінському форматі ми маємо діалог політичних заяв і взаємних спростувань”, — пояснила політолог.