Показ фильма "Воины духа" об обороне Донецкого аэропорта состоится в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Показ документального фильма "Воины духа" о пяти последних днях обороны Донецкого аэропорта состоится в Кропивницком в одном из кинотеатров. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Демонстрация ленты начнется с 26 января.
Фильм, наполненный материалами с места событий, рассказывает о трагедии героической обороны Донецкого аэропорта и о судьбах многих живых и погибших украинских героев.
Напомним, как сообщал УНН, в Киеве состоялась премьера фильма "Воины Духа".