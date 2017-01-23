Показ фильма "Воины духа" об обороне Донецкого аэропорта состоится в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Показ документального фильма "Воины духа" о пяти последних днях обороны Донецкого аэропорта состоится в Кропивницком в одном из кинотеатров. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.