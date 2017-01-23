Показ фільму “Воїни духу” про оборону Донецького аеропорту відбудеться у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Показ документальної кінострічки “Воїни духу” про п'ять останніх днів оборони Донецького аеропорту відбудеться у Кропивницькому в одному з кінотеатрів. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Демонстрація стрічки розпочнеться із 26 січня.
Фільм, наповнений матеріалами з місця події, розповідає про трагедію героїчної оборони Донецького аеропорту та про долі багатьох живих та загиблих українських героїв.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві відбулась прем’єра фільму “Воїни Духу”.