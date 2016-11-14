Супруги с двумя детьми застряли в сугробах в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Здолбунивском районе почти замерзли супруги с двумя детьми, которые преодолевали снежные заносы пешком. Родители решили переждать метель в селе Миротин, но застряли в снегу на полпути от своего хутора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Ровенской области, передает УНН.
Женщина позвонила спасателям, которые сначала на руках вынесли двоих детей из сугробов, а потом пожарным автомобилем доставили семью в районную больницу.
Медики, осмотрев семилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика, обморожений или других серьезных травм не обнаружили.