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15 марта, 19:03 • 110338 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152872 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129151 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122298 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108022 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103126 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Супруги с двумя детьми застряли в сугробах в Ровенской области

Супруги с двумя детьми застряли в сугробах в Ровенской области

Киев • УНН

 • 11304 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Здолбунивском районе почти замерзли супруги с двумя детьми, которые преодолевали снежные заносы пешком. Родители решили переждать метель в селе Миротин, но застряли в снегу на полпути от своего хутора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Ровенской области, передает УНН.

Женщина позвонила спасателям, которые сначала на руках вынесли двоих детей из сугробов, а потом пожарным автомобилем доставили семью в районную больницу.

Медики, осмотрев семилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика, обморожений или других серьезных травм не обнаружили.

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