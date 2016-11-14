Подружжя з двома дітьми застрягли у заметах на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Здолбунівському районі мало не замерзло подружжя з двома дітьми, які долали снігові замети пішки. Батьки вирішили перечекати хуртовину в селі Миротин, але застрягли в снігу напівдорозі від свого хутора. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Рівненській області, передає УНН.
Жінка зателефонувала до рятувальників, які спочатку на руках винесли двох дітей із заметів, а тоді пожежним автомобілем доставили родину до районної лікарні.
Медики, оглянувши семирічну дівчинку та чотирирічного хлопчика, обморожень чи інших серйозних травм не виявили.