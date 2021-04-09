Плиту бронзового века из французского замка признали древней 3D-картой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во Франции в начале ХХ века нашли каменную плиту с отделкой, которая служила стенкой гроба древнего захоронения. Артефакт отправили в музей, где его спрятали в подвале и забыли, а вновь обрели уже в XXI веке. Недавно группа британских и французских ученых пришли к выводу, что плита - на самом деле трехмерная карта древнего государственного объединения. Об этом пишет УНН со ссылкой на СNN.
Детали
Плиту нашли в 1900 году в окрестностях города Леан, что в Бретани — северо-западном регионе Франции. Украшенный артефакт, получивший название плита Сен-Белек, был использован как стенка каменного гроба бронзового века. Во время захоронения его повернули гравировкой внутрь.
Сначала плита попала в частный музей, пока в 1924 году ее не выкупил Музей национальных древностей (Musée des Antiquités nationales), расположенный в Сен-Жерменском дворце — бывшей королевской резиденции под Парижем. Однако артефакт не включили в коллекции доисторического периода — о нем забыли.
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Плиту Сен-Белек нашли в подвале замка в 2014 году. Научная группа из двух французских и одного британского университетов в 2017 году начала изучать артефакт и установила, что плита — одно из старейших картографических изображений и является картой политического объединения раннего бронзового века.
Ученые изучили объект и нашли на нем элементы, ожидаемые для доисторических карт, в том числе реку Оде и ее притоки. Изображенная территория составляет область размером 30 на 21 километр. Исследователи также предполагают, что государственное объединение было строго иерархическим и жестко контролировало свою территорию.
Ученые считают, что это древнее государство могло просуществовать несколько веков во II тысячелетии до нашей эры, прежде чем трансформировалось или было разрушено. В то же время детализация карты и мастерство исполнения свидетельствует, что ее мастера хорошо знали географию.