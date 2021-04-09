Плиту бронзового века из французского замка признали древней 3D-картой

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во Франции в начале ХХ века нашли каменную плиту с отделкой, которая служила стенкой гроба древнего захоронения. Артефакт отправили в музей, где его спрятали в подвале и забыли, а вновь обрели уже в XXI веке. Недавно группа британских и французских ученых пришли к выводу, что плита - на самом деле трехмерная карта древнего государственного объединения. Об этом пишет УНН со ссылкой на СNN.