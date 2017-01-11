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"Платинум банк" признан неплатежеспособным

"Платинум банк" признан неплатежеспособным

Киев • УНН

 • 10998 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В соответствии с требованиями статьи 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности", 10 января 2017 г. правление Национального банка Украины приняло решение №14-рш/БТ "Об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных", сообщает УНН со ссылкой на пресс -службу Национального банка Украины.

"По результатам диагностического обследования ПАО "Платинум Банк", проведенного в первой половине 2016 года, в июня 2016 года утвержден необходимый объем докапитализации. Согласно диагностического обследования все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года.

ПАО "Платинум Банк" подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличения объема обеспечения по кредитам.

Однако, по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных", - сообщили в НБУ.

По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка. Национальный банк признал Григория Гуртового и Бориса Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк.

Напомним, по данным экспертов, "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью, по словам эксперта Александра Дубинского, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова на день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Facebook эксперт.

При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

"В Платинум Банке постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохой ликвидности. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил А.Дубинский.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самим НБУ.

По его словам, экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признание банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.

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