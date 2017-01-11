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“Платинум банк” визнано неплатоспроможним

“Платинум банк” визнано неплатоспроможним

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Відповідно до вимог статті 76 закону України "Про банки і банківську діяльність", 10 січня 2017 року правління Національного банку України прийняло рішення №14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.

“За результатами діагностичного обстеження ПАТ "Платинум Банк", проведеного у першій половині 2016 року, у червні 2016 року затверджено необхідний обсяг докапіталізації. Відповідно до діагностичного обстеження усі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 01 січня 2017 року.

ПАТ "Платинум Банк" подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власники істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов’язаних осіб, надання безповоротної фінансової допомоги від акціонера, збільшення обсягу забезпечення за кредитами.

Однак, станом на 01 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу. Ураховуючи вищенаведене, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних”, - повідомили в НБУ.

Станом на 10 січня 2017 року фізичними особами - власниками істотної участі у ПАТ "Платинум Банк" є Борис Кауфман та Григорій Гуртовий незалежно від формального володіння з огляду на здійснення значного впливу на управління та діяльність банку. Національний банк визнав Григорія Гуртового та Бориса Кауфмана власниками істотної участі на основі аналізу операцій банку. Крім того, Борис Кауфман підтвердив здійснення значного впливу на управління банком у письмовій заяві, поданій до Національного банку.

Нагадаємо, за даними експертів, “Платинум банк” намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою, за словами експерта Олександра Дубинського, НБУ визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.

“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона “віджимає” для нього банк “Михайлівський” у власника мережі “Ельдорадо” Віктора Поліщука”, - написав у Facebook експерт.

При цьому він пов’язує переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку “Михайлівський”. За його словами, затримання І.Дорошенко ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.

“У Платинум Банку постійно “рвалися” нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи “Михайлівського”, що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу “Ельдорадо”, могли цю проблему швидко вирішити ”, - пояснив О.Дубинський.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.

За словами, екс-голови правління банку “Михайлівський” І.Дорошенка, визнання банку неплатоспроможним було повною несподіванкою для нього.

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