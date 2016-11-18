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Полузащитник "Челси" Э.Азар стал лучшим футболистом месяца в АПЛ

Полузащитник "Челси" Э.Азар стал лучшим футболистом месяца в АПЛ

Киев • УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар был назван "Игроком месяца" по итогам октября и получил награду от школьников на специальном мероприятии фонда "Челси". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Челси", передает УНН.

Э.Азар показал блестящую игру в последних матчах за аристократов, сумев отличиться в играх с "Лестером", "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном", что позволило ему получить награду "Игрок месяца" АПЛ.

"Это много для меня значит. Мы демонстрировали хорошую игру в течение месяца. Я забил много голов, и вся команда играла хорошо. Мы забили множество мячей и не пропустили ни одного гола. Я стал лучшим игроком в этом месяце, но самое важное победить в чемпионате Англии и у нас есть много, чтобы рассчитывать на это ", - заявил игрок.

Отмечается, что награду Э.Азару на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме вручили школьники, представляющие Начальную Католическую Школу в Челси и Школу Святого Поликарпа в Суррее.

Стоит отметить, что бельгиец стал первым футболистом "аристократов", который выиграл приз "Игрок месяца" начиная с августа 2014 года, когда эту награду получил Диего.

Напомним, что в этом сезоне награда "Игрок месяца" присуждается по результатам голосов трех разных сторон: учитывается мнение отборочной комиссии, капитанов команд АПЛ и мнение болельщиков, которые влияют на 10 процентов результата от общего голосования.

Как сообщал УНН, "Челси" разгромил "Эвертон" и возглавил турнирную таблицу АПЛ .

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