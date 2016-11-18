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Півзахисник "Челсі" Е.Азар став найкращим футболістом місяця в АПЛ

Півзахисник "Челсі" Е.Азар став найкращим футболістом місяця в АПЛ

Київ • УНН

 • 7456 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бельгійський півзахисник лондонського "Челсі" Еден Азар був названий "Гравцем місяця" за підсумками жовтня і отримав нагороду від школярів на спеціальному заході фонду "Челсі". Про це повідомляє прес-служба ФК "Челсі", передає УНН.

Е.Азар показав блискучу гру в останніх матчах за аристократів, зумівши відзначитися в іграх з "Лестером", "Манчестер Юнайтед" і "Саутгемптоном", що дозволило йому отримати нагороду "Гравець місяця" АПЛ.

"Це багато для мене значить. Ми демонстрували хорошу гру протягом місяця. Я забив багато голів, і вся команда грала добре. Ми забили безліч м'ячів і не пропустили жодного гола. Я став найкращим гравцем цього місяця, але найважливіше перемогти в чемпіонаті Англії, і у нас є багато, щоб розраховувати на це", - заявив гравець.

Зазначається, що нагороду Е.Азару на тренувальній базі "Челсі" в Кобхемі вручили школярі, що представляють Початкову Католицьку Школу в Челсі і Школу Святого Полікарпа в Сурреї.

Варто відзначити, що бельгієць став першим футболістом "аристократів", який виграв приз "Гравець місяця" починаючи з серпня 2014 року, коли цю нагороду отримав Дієго.

Нагадаємо, що у цьому сезоні нагорода "Гравець місяця" присуджується за результатами голосів трьох різних сторін: враховується думка відбіркової комісії, капітанів команд АПЛ і думка уболівальників, які впливають на 10 відсотків результату від загального голосування.

Як повідомляв УНН, "Челсі" розгромив "Евертон" та очолив турнірну таблицю АПЛ.

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