Полузащитник А.Фаворов назвал первый дивизион Дании сильнее чемпионата Украины

"Конечно, трудно судить, но я не думаю, что Первая лига Дании уступает УПЛ. Средний уровень Первой лиги Дании сильнее, чем чемпионат Украины. Уровень игры очень интенсивный. Зрители ходят на игры, поддержка на каждом матче. Антураж матчей очень сильный, как и показ на телевидении ", - заявил полузащитник.

Кроме того, игрок рассказал, что в Европе уже чувствует себя, как дома. Очень доволен условиями в новом клубе, а именно постоянной игровой практикой: три матча - и все три в основе и без замен.

Заметим, что "Вайле" имеет 28 очков после 22 туров Первого дивизиона Дании и занимает 9 место из 12.

Справка: 23-летний А.Фаворов воспитанник школы киевского "Динамо". Начал заниматься в структуре "бело-синих" с 2002 года. На Украине выступал за второй состав "Черноморца", "Динамо-2", а также "Оболонь-Бровар" (81 матч, 35 голов) и "Звезда" (11, 3 гола).