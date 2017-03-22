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Півзахисник А.Фаворов назвав Перший дивізіон Данії сильнішим за чемпіонат України

Київ • УНН

 • 11721 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Український півзахисник команди Першого дивізіону (другий за силою) Данії ФК “Вайле” Артем Фаворов порівняв рівень датського футболу з українським, інформує УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

“Звичайно, важко судити, але я не думаю, що Перша ліга Данії поступається УПЛ. Середній рівень Першої ліги Данії сильніший, ніж чемпіонат України. Рівень гри дуже інтенсивний. Глядачі ходять на ігри, підтримка на кожному матчі. Антураж матчів дуже сильний, як і показ на телебаченні”, — заявив півзахисник.

Окрім того, гравець розповів, що в Європі вже почуває себе, як вдома. Дуже задоволений умовами в новому клубі, а саме постійною ігровою практикою: три матчі — і всі три в основі і без замін.

Зауважимо, що “Вайле” має 28 очок після 22 турів Першого дивізіону Данії і займає 9 місце із 12.

Довідка УНН: 23-річний А.Фаворов вихованець школи київського “Динамо”. Почав займатися в структурі “біло-синіх” з 2002 року. На Україні виступав за другий склад “Чорноморця”, “Динамо-2”, а також “Оболонь-Бровар” (81 матч, 35 голів) і “Зірку” (11, 3 голи).

 

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