После тюремного бунта в Бразилии погибли еще около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Еще как минимум 33 человека погибли в исправительной колонии в Северном штате Рорайма после тюремного бунта в Бразилии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам представителя бразильских властей, заключенные умерли ночью.
Других подробностей о смерти не предоставлено.
Отмечается, что это кровопролитие произошло через несколько дней после тюремного бунта в городе Манаус , во время которого погибли по меньшей мере 60 человек.
По словам представителей бразильских властей, банды воюют за контроль над наркотрафиком в северной части страны, которая граничит с Колумбией, Венесуэлой, Перу и Гвианой.