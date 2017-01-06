Після тюремного бунту в Бразилії загинуло ще близько 30 осіб

За словами представника бразильської влади, в’язні померли вночі.

Інших подробиць про смерть не надано.

Зазначається, що це кровопролиття сталося через кілька днів після тюремного бунту в місті Манаус, під час якого загинуло щонайменше 60 людей.

За словам представників бразильської влади, банди воюють за контроль над наркотрафіком в північній частині країни, яка межує з Колумбією, Венесуелою, Перу і Гвіани.