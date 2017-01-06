Після тюремного бунту в Бразилії загинуло ще близько 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Ще принаймні 33 особи загинули у виправній колонії в Північному штаті Рорайма після тюремного бунту в Бразилії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами представника бразильської влади, в’язні померли вночі.
Інших подробиць про смерть не надано.
Зазначається, що це кровопролиття сталося через кілька днів після тюремного бунту в місті Манаус, під час якого загинуло щонайменше 60 людей.
За словам представників бразильської влади, банди воюють за контроль над наркотрафіком в північній частині країни, яка межує з Колумбією, Венесуелою, Перу і Гвіани.