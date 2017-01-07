После попытки переворота в Турции уволены еще 6 тыс. госслужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В рамках новой волны массовых чисток после неудачного летом путча в Турции уволены более 6000 госслужащих. Соответствующий декрет издан в пятницу на фоне режима чрезвычайного положения, который сохраняется в стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Под действие указа попали 2 тыс. 687 офицеров полиции, 1 тыс. 699 чиновников министерства юстиции и 838 сотрудников министерства здравоохранения, 649 ученых и 135 должностных лиц по управлению в религиозных делах.
Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одно из оппозиционных объединений, ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP), 3 января поддержала предложение о продлении в стране режима чрезвычайного положения. Сначала он был введен после неудачной попытки государственного переворота, произошедшего 15 июля 2016. Не менее 37 000 человек были арестованы, еще десятки тысяч людей были задержаны, однако затем их отпустили.