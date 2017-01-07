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Після спроби перевороту в Туреччині звільнено ще 6 тис. держслужбовців

Після спроби перевороту в Туреччині звільнено ще 6 тис. держслужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У рамках нової хвилі масових чисток після невдалого влітку путчу у Туреччині звільнені понад 6 тисяч держслужбовців. Відповідний декрет виданий в п'ятницю на тлі режиму надзвичайного стану, що зберігається в країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Під дію указу підпали 2 тис. 687 офіцерів поліції, 1 тис. 699 чиновників міністерства юстиції і 838 співробітників міністерства охорони здоров'я, 649 вчених і 135 посадових осіб з управління у релігійних справах.

Правляча Партія справедливості і розвитку (AKP), а також одне з опозиційних об'єднань, ультраконсервативна Партія націоналістичного руху (MHP), 3 січня підтримала пропозицію про продовження в країні режиму надзвичайного стану. Спочатку він був введений після невдалої спроби державного перевороту, що сталася 15 липня 2016 року. Не менше 37 тисяч людей були арештовані, ще десятки тисяч людей були затримані, проте потім їх відпустили.

Нагадаємо, у Туреччині двох осіб засудили до довічного ув’язнення через участь у державному перевороті.

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