Подозреваемого сообщника нападающего из Берлина уволили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Немецкая полиция освободила выходца из Туниса, задержанного накануне по подозрению в причастности к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине, жертвами которой стали 12 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Полиция задержала 40-летнего тунисца накануне. Его заподозрили в связи с 24-летним Анисом Амри, также уроженцем Туниса, который был за рулем 19-тонного грузовика, которая въехала в толпу людей в столице Германии 19 декабря.
Представитель прокуратуры сказал, что задержанный больше не подозревают в контактах с А.Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.
Сам вероятный исполнитель атаки был застрелен итальянской полицией в Милане. Его отпечатки оказались идентичны с теми, что нашли на руле автомобиля.
Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяла на себя "Исламское государство". В результате наезда многотонного грузовика погибли 12 человек, в том числе водитель из Польши, убит перед атакой. Еще около 50 человек получили ранения.