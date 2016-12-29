Підозрюваного спільника нападника з Берліну звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Німецька поліція звільнила вихідця з Тунісу, затриманого напередодні за підозрою в причетності до атаки на різдвяний ярмарок в Берліні, жертвами якої стали 12 осіб, передає УНН з посиланням на ВВС.
Поліція затримала 40-річного тунісця напередодні. Його запідозрили у зв'язку з 24-річним Анісом Амрі, також уродженцем Тунісу, який був за кермом 19-тонної вантажівки, яка в'їхала у натовп людей в столиці Німеччини 19 грудня.
Представник прокуратури сказав, що затриманого більше не підозрюють у контактах з А.Амрі, тому він звільнений з-під варти.
Сам ймовірний виконавець атаки був застрелений італійською поліцією в Мілані. Його відбитки виявилися ідентичні з тими, що знайшли на кермі автомобіля.
Відповідальність за напад на різдвяний ярмарок в Берліні взяла на себе "Ісламська держава". У результаті наїзду багатотонної вантажівки загинули 12 осіб, у тому числі водій з Польщі, убитий перед атакою. Ще близько 50 людей отримали поранення.