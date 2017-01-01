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Под Волновахой задержали танкиста "ДНР"

Под Волновахой задержали танкиста "ДНР"

Киев • УНН

 • 11287 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 января. УНН. В результате предновогодних мероприятий безопасности полицейские задержали под Волновахой Донецкой области танкиста "ДНР". Боевик приехал праздновать в прифронтовой поселок Польное и сразу попал в поле зрения сотрудников криминальной полиции. Под руководством кадровых российских военных танковое подразделение, в котором служил задержанный, расстреливал прифронтовые поселки Ясиноватского района. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУНП в Донецкой области, сообщает УНН.

“Во время проверки оперативных данных, которые есть в распоряжении полиции Донецкой области, было установлено, что 23-летний житель г. Донецка является активным участником незаконных вооруженных формирований”, — отметил начальник отдела управления криминальной полиции ГУНП в Донецкой области Андрей Бондаренко.

Боевик был немедленно задержан, доставлен в Волновахский отдел полиции и сейчас дает показания. У него изъято удостоверение “ополченца”. В ряды террористов он вступил в июне 2015 года, имея намерение обогатиться. С приходом оккупантов у него произошел резкий взлет карьеры: с кладовщика в торговом центре — до стрелка батальона “Сварожичи” бандформирования “Оплот”. Причем никаких умений кураторы от кандидатов не требовали, чтобы  пополнить ряды “живой силы” и получить оружие, нужен только паспорт.

С карабином СКС он стоял на блокпосту вблизи шахты Трудовской в Петровском районе между Донецком и Марьинкой.

“Ночью приезжали минометные расчеты и проводили обстрелы Марьинки. Стреляли где-то 15 минут, потом меняли дислокацию”, — рассказал задержанный.

Именно тогда террористы ежедневно наносили сокрушительные артудары по жилым кварталам, гибли мирные жители. Но уволиться он решил не поэтому, а из-за того, что мало платили. После 5 месяцев службы боевик дезертировал и длительное время скрывался, работал на рынке грузчиком.

В полиции рассказали, что в июне 2016 года ему пришла повестка, и он снова оказался среди “пушечного мяса”. Новобранца распределили в танковое подразделение, которое формировали двое “особистов”, кадровых военных, граждан РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитанов, которые тем не менее командовали полковниками. Первичное обучение он проходил прямо среди города на полигоне в Куйбышевском районе Донецка на российской технике. В ангаре стояли 4 танка Т-72 и Т-64, которые пригнали с территории РФ. После 2 недель обучения новоиспеченных танкистов перебросили на военный полигон между Горловкой и Пантелеймоновкой. Отсюда до позиций Вооруженных Сил Украины было 3 км. В расположении было 6 российских танков и 70 человек личного состава. Командовали батальоном двое россиян-“капитанов”, местные ничего не решали. По ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты.

Армейская жизнь боевику быстро надоела, тем более, что вместо обещанных 15 тысяч рублей, платили только половину. Он сбежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские выявили 595 террористов и их пособников, 296 — задержаны, еще 299 объявлены в розыск.

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