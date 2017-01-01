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Під Волновахою затримали танкіста "ДНР"

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 січня. УНН. В результаті передноворічних заходів безпеки поліцейські затримали під Волновахою на Донеччині танкіста "ДНР". Бойовик приїхав святкувати у прифронтове селище Пільне та відразу потрапив у поле зору співробітників кримінальної поліції. Під керівництвом кадрових російських військових танковий підрозділ, у якому служив затриманий, розстрілював прифронтові селища Ясинуватського району. Про це проінформували у прес-службі ГУНП у Донецькій області, повідомляє УНН.

“Під час перевірки за усім масивом оперативних даних, який є у розпорядженні поліції Донеччини, було встановлено, що 23-річний житель м. Донецька є активним учасником незаконних збройних формувань”, — зазначив начальник відділу управління кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Андрій Бондаренко.

Бойовик був негайно затриманий, доставлений у Волноваський відділ поліції та зараз надає свідчення. В нього вилучено посвідчення “ополченця”. До лав терористів він вступив у червні 2015 року, маючи намір збагатитися. З приходом окупантів у нього відбувся різкий зліт кар’єри: з комірника у торговому центрі — до стрілка батальйону “Сварожичи” бандформування “Оплот”. Причому жодних вмінь куратори від кандидатів не вимагали — поповнити лави “живої сили” та отримати зброю, був потрібен тільки паспорт.

З карабіном СКС він стояв на блокпості поблизу шахти Трудовської у Петровському районі між Донецьком та Мар’їнкою.

“Вночі приїжджали мінометні розрахунки та проводили обстріл по Мар’їнці. Стріляли десь 15 хвилин, потім змінювали дислокацію”, — розповів затриманий.

Саме тоді терористи щодня наносили нищівні артудари по житловим кварталам, гинули мирні мешканці. Але звільнитися він вирішив не цьому, а через те, що мало платили. Після 5 місяців служби бойовик дезертирував та тривалий час переховувався, працював на ринку вантажником.

У поліції розповіли, що у червні 2016 року йому прийшла повістка, і він знову опинився серед “гарматного м’яса”. Новобранця розподілили у танковий підрозділ, який формували двоє “особістів”, кадрових військових, громадян РФ. За словами бойовика, окупанти не мали знаків розрізнення, лише погони капітанів, які тим не менш командували полковниками. Первинне навчання він проходив прямо серед міста на полігоні у Куйбишевському районі Донецька на російській техніці. В ангарі стояли 4 танки Т-72 та Т-64, які пригнали з території РФ. Після 2 тижнів навчання новоспечених танкістів перекинули на військовий полігон між Горлівкою та селищем Пантелеймонівкою. Звідси до позицій Збройних Сил України було 3 км. У розташуванні було 6 російських танків та 70 чоловік особового складу. Командували батальйоном двоє росіян-“капітанів”, місцеві нічого не вирішували. Ночами танки виїжджали та обстрілювали позиції ЗСУ та прифронтові населені пункти.

Армійське життя бойовику швидко набридло, тим більше, що замість обіцяних 15 тисяч рублів, платили лише половину. Він втік та пробрався на територію, підконтрольну Україні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загалом з початку року поліцейські викрили 595 терористів та їхніх пособників, 296 — затримані, ще 299 оголошені у розшук.

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