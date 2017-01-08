Во время ликвидации последствий непогоды на дорогах Николаевской области вышли из строя более 20 единиц техники
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки местные ячейки Николаевского облавтодора для расчистки путей от снега и сугробов задействовали 144 дорожных работников и 123 единицы спецтехники (плужные, пескоразбрасыватели, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры и роторный снегоочиститель), 28 из которых привлечены местными фермерскими хозяйствами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САД в Николаевской области.
Как отметили в ведомстве, за вчерашний день при расчистке автодорог вышел из строя 21 механизм. Сейчас 8 из них отремонтировано и вновь в строю, а еще 13 находятся в ремонте.
"Для круглосуточной работы определенной спецтехники должны быть сменные механизаторы, однако, к сожалению, их не хватает", - заявили в областной САД.
Сейчас продолжаются работы по расчистке на всех автодорогах области для скорейшего восстановления движения транспорта по всем направлениям .