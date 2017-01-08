Під час ліквідації наслідків негоди на дорогах Миколаївщини вийшли з ладу більше 20 одиниць техніки

Як зазначили у відомстві, за вчорашній день під час розчищення автошляхів вийшов з ладу 21 механізм. Наразі 8 з них відремонтовано та знову в строю, а ще 13 перебувають в ремонті.

“Для цілодобової роботи певної спецтехніки мають бути замінні механізатори, однак, на жаль, їх не вистачає”, — заявили в обласній САД.

Наразі тривають розчищувальні роботи на всіх автодорогах області для якнайшвидшого відновлення руху транспорту по всіх напрямках.