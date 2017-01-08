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Під час ліквідації наслідків негоди на дорогах Миколаївщини вийшли з ладу більше 20 одиниць техніки

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом минулої доби місцеві осередки Миколаївського облавтодору для розчищення шляхів від снігу та переметів задіяли 144 дорожніх працівників та 123 одиниці спецтехніки (плужні, піскорозкидачі, навантажувачі, бульдозери, автогрейдери та роторний снігоочищувач), 28 з яких залучені місцевими фермерськими господарствами. Про це УНН повідомили в прес-службі САД у Миколаївській області.

Як зазначили у відомстві, за вчорашній день під час розчищення автошляхів вийшов з ладу 21 механізм. Наразі 8 з них відремонтовано та знову в строю, а ще 13 перебувають в ремонті.

“Для цілодобової роботи певної спецтехніки мають бути замінні механізатори, однак, на жаль, їх не вистачає”, — заявили в обласній САД.

Наразі тривають розчищувальні роботи на всіх автодорогах області для якнайшвидшого відновлення руху транспорту по всіх напрямках.

Українські Національні Новини

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