Первичный рынок недвижимости активен через низкую стоимость и правильную политику отдельных застройщиков - эксперт

"Можно констатировать тот факт, что действительно первичный рынок, на данный момент, более активен, чем вторичный рынок. Он активен, потому что на первичном рынке несколько ниже цена, чем на вторичном ", - считает эксперт.

По словам эксперта, если говорить о средней стоимости квадратных метров, на вторичном и первичном рынке в долларах, то это тысяча и 700-800 долларов соответственно.

"То есть на первичном рынке дешевле, кроме того это новое жилье. И поэтому все это привело к тому, что первичный рынок более активен, чем вторичный. Плюс некоторые застройщики очень правильно поступают, они дают рассрочку на внесение оплаты за квартиру. Одно дело выложить условно говоря, миллион гривен, и другое дело это когда платеж можно разбить на определенный период ", - пояснил эксперт.

Напомним, застройщики ведут активную борьбу за инвесторов, ведь предложение на рынке первичной недвижимости, в том числе в столице, постоянно растет. Предлагают скидки, бонусы, программы лояльности, кредиты, рассрочки . Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "предлагает целый ряд программ направленных на уменьшение конечной стоимости жилья для инвестора, например, это ипотечное кредитование, которое дает возможность также получить действующие скидки на жилье. Кроме того, компания предлагает рассрочку, а также программа "Вознаграждение за доверие", которая позволяет инвестору получать пассивный доход.