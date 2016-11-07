Первинний ринок нерухомості активніший через нижчу вартість та правильну політику окремих забудовників – експерт

“Можна констатувати той факт, що дійсно первинний ринок, на даний момент, більш активний, ніж вторинний ринок. Він активніший, через те, що на первинному ринку дещо нижча ціна, ніж на вторинному”, — вважає експерт.

За словами експерта, якщо говорити про середню вартість квадратних метрів, на вторинному та первинному ринку у доларах, то це одна тисяча та 700-800 доларів відповідно.

“Тобто на первинному ринку дешевше, крім того це нове житло. І тому все це призвело до того, що первинний ринок більш активний, ніж вторинний. Плюс деякі забудовники дуже правильно поступають, вони дають розстрочку на внесення оплати за квартиру. Одна справа викласти умовно кажучи, мільйон гривень, і інша справа це коли платіж можна розбити на певний період”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, забудовники ведуть активну боротьбу за інвесторів, адже пропозиція на ринку первинної нерухомості, зокрема у столиці, постійно зростає. Пропонують знижки, бонуси, програми лояльності, кредити, розстрочки. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” пропонує цілий ряд програм спрямованих на зменшення кінцевої вартості житла для інвестора, наприклад, це іпотечне кредитування, яке надає можливість також отримати постійно діючі знижки на житло. Крім того, компанія пропонує розстрочку, а також є програма “Винагорода за довіру”, яка дозволяє інвестору отримувати пасивний дохід.