Первый авианосец собственного производства спустили на воду в Китае

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28760 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93948 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148451 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103407 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106775 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103349 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151650 просмотра

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Первый авианосец собственного производства спустили на воду в Китае

Первый авианосец собственного производства спустили на воду в Китае

Киев  •  УНН

 • 13320 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства в провинции Ляонин, передает УНН со ссылкой на Xinhua в Twitter.

"Китай спустил на воду первый отечественный авианосец в порту Далянь", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля, американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону.

#BREAKING : China launches first domestically-built aircraft carrier in northeast China's Dalian Port , Liaoning Province pic.twitter.com/jpg3rHnrNO

- China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

It comes 2nd to a refitted Soviet Union-made carrier commissioned by Chinese Navy in 2012 https://t.co/zB4NvBlqAG https://t.co/HOGmn4oppi pic.twitter.com/sSxACEqRJu

— China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

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