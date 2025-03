Первый авианосец собственного производства спустили на воду в Китае

"Китай спустил на воду первый отечественный авианосец в порту Далянь", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля, американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону.

#BREAKING : China launches first domestically-built aircraft carrier in northeast China's Dalian Port , Liaoning Province pic.twitter.com/jpg3rHnrNO

- China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

It comes 2nd to a refitted Soviet Union-made carrier commissioned by Chinese Navy in 2012 https://t.co/zB4NvBlqAG https://t.co/HOGmn4oppi pic.twitter.com/sSxACEqRJu

— China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.