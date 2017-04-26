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Перший авіаносець власного виробництва спустили на воду в Китаї

Київ • УНН

 • 13326 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва в провінції Ляонін, передає УНН з посиланням на Xinhua в Twitter.

“Китай спустив на воду перший вітчизняний авіаносець в порту Далянь,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня, американський авіаносець і супроводжуюча його ударна група, які, за заявою президента США Дональда Трампа, повинні були відправитися до берегів Північної Кореї, насправді попливли в інший бік.

#BREAKING: China launches first domestically-built aircraft carrier in northeast China's Dalian Port, Liaoning Province pic.twitter.com/jpg3rHnrNO

— China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

It comes 2nd to a refitted Soviet Union-made carrier commissioned by Chinese Navy in 2012 https://t.co/zB4NvBlqAG https://t.co/HOGmn4oppi pic.twitter.com/sSxACEqRJu

— China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

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