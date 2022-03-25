Первая психологическая помощь военным: как снизить вероятность развития посттравматического синдрома после войны

Детали

Протокол оказания помощи, которым поделилась психолог, подойдет для тех, кто работает спасателями и принимает участие в боевых действиях. Он введен Министерством здравоохранения Израиля и используется уже несколько лет на территории этого государства. Имеет под собой серьезную научную подоплеку.

Психолог отмечает, что задача первой психологической помощи состоит в том, чтобы быстро перевести человека из не функционирующего состояния в функционирующее.

В частности, травма формируется там, где есть прямая угроза жизни человека. В этой кризисной ситуации человек чувствует себя полностью беспомощным, он не способен себе помочь. Именно такое отношение к окружающей реальности формирует панику, шок, замирание, неэффективное поведение и потерю связи с реальностью.

Как только человек начинает интерпретировать все, что происходит, как травматические события - у него начинает развиваться симптом острой стрессовой реакции, что мешает дать отпор угрозе. Такие симптомы усиливают чувство беспомощности и делают действия человека еще менее эффективными.

“Мы не можем уменьшить угрозу. Она есть, она уже состоялась. Но мы можем работать с беспомощностью, выводить человека в более эффективное функционирование и возможность хоть как-то трезво мыслить и принимать решения”, - отмечает специалист.

Для того, чтобы вывести человека из острого стрессового состояния, необходимо лишь полторы минуты, добавляет психолог.

Анна подчеркивает, что это очень просто сделать, а самое главное - это помогает избавиться от сильного посттравматического синдрома в будущем. Если правильно помочь человеку в моменте, то это поможет ему не только здесь и сейчас, но и в будущем.

Заставить человека действовать

Необходимо отправить месседж, что человек должен заботиться о себе самостоятельно, помочь себе, не опираясь на других. Это можно делать как физически - стараться не обнимать, не помогать идти, так и психологически - не делать ничего за человека, а подталкивать его сделать самостоятельно то, что ему под силу в конкретный момент.

Не предлагать человеку садиться или ложиться в таком состоянии. В сильной стрессовой реакции выделяется много гормонов стресса, которые сужают сосуды и отправляют поток крови к конечностям для того, чтобы человек смог защитить себя в стрессовой ситуации.

Именно так природа запрограммировала нас на сохранение себя. Такая физиологическая реакция позволяет драться или убегать. Когда мы предлагаем человеку сесть, ему некуда деть свою стрессовую реакцию, и гормоны стресса начинают работать против него.

Не предлагать пить воду

Глотание запускает работу парасимпатической системы, а когда человек находится в стрессе, ему надо мобилизоваться и выполнять действия, которые связаны с работой симпатической нервной системы.

Как только человек глотает воду, у него активируется вагус (блуждающий нерв парасимпатической системы - ред.), и успокаивает его. Начинают расширяться сосуды, вследствие чего падает давление, и в мозг перестает поступать кровь. Это может привести к потере сознания и обмороку. То есть, в такой ситуации не надо успокоиться и бездействовать, а надо заставить к действиям.

“Давайте человеку какие-то задачи, которые он точно сможет выполнить в данный момент. Что-то очень короткое, простое, но то, что поможет чувствовать себя эффективным. Когда человек действует, у него работают когнитивные функции, и они помогают не включаться эмоционально, помогают почувствовать себя помощьным, и возвращают человека к трезвому мышлению”, - отмечает психолог.

Специалист предлагает предоставлять четкие инструкции:



Взять какую-то вещь, и положить ее на место;



Посчитать машины вокруг;



Проверить количество раненых;



Сосчитать, сколько осталось патронов.



В конце обязательно надо подкрепить положительно человека за выполненные действия и поблагодарить за помощь. Это важно для того, чтобы запустить работу дофаминового комплекса. Человек должен работать, должен действовать даже в такой чрезвычайной ситуации.

Не говорить с человеком об эмоциональном состоянии

Надо попытаться включить когнитивные функции, больше говорить о событиях, о планах человека, о том, что он может сейчас сделать, как он может это сделать.

"Пусть человек сам думает, как он может себе помочь. Не давайте ему готовых вариантов. Лучше давайте возможность выбрать из двух вариантов - это помогает включить префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за эффективное функционирование, планирование, контроль и силу воли”, - отмечает собеседник агентства.

С человеком надо говорить о технических моментах, фактах, выборе. Например, попросить назвать имя тех, кто находится рядом. Посчитать, сколько людей он видит, назвать пять любых вещей, которые он сейчас видит. Это помогает очень быстро переключить мозг с эмоциональной сферы на когнитивную.

“Если мы попытаемся ее активизировать, то человеку будет легче функционировать эффективно и принимать правильные решения. Когда мы говорим об эмоциях - мы запускаем в работу лимбическую систему, которая отвечает за все эмоции, в том числе усиливает чувство страха”, - отмечает спикер.

В то же время специалист добавляет, что в случае, если вы чувствуете, что теряете контакт с человеком - обратитесь к нему по имени. Имя - это то, что находится на поверхности нашей памяти, и быстро возвращает нас в сознательное состояние. Повторите трижды имя человека, затем попросите о помощи, после чего давайте четкие инструкции, которые приводились выше.

Такие простые действия могут помочь включить сознание даже раненого человека. Он может действовать более эффективно и помогать как себе, так и другим.

Помочь человеку реконструировать хронологические события, которые происходили в кризисный момент

Наша память функционирует таким образом, что когда в крови много кортизола, гормона стресса - события начинают путаться, и ощущение времени теряется. Кажется, что те несколько секунд были на самом деле временем.

Под действием гормонов стресса происходит спутанность событий, человеку трудно пересказать все, как было на самом деле. Также человек может потерять финальную точку хронологии событий, то есть то, чем все завершилось. И для того, чтобы не происходили флэшбеки в дальнейшем, чтобы память все верно записала и оставила эту стрессовую ситуацию в прошлом - необходимо помочь человеку установить хронологию событий и поставить финальную точку в виде того, чем все завершилось.

Специалистка отмечает, что на это есть 6 часов с момента завершения угрожающих событий. Если сделать это вовремя, не будет посттравматического расстройства и страшных флэшбеков с ночными кошмарами. Если не помочь человеку конструировать хронологические события в памяти, то эта спутанность закрепляется в мозге, и человек ходит по замкнутому кругу, что порождает тревожность и травматическое поведение.

Как это сделать: когда угрожающий инцидент закончится, надо проговорить факты в хронологическом порядке, это очень важно даже для всех участников событий. То есть, быстренько подытожить: что было и чем все завершилась.

“Мы ехали, начали стрелять, мы укрылись за машиной, Михаил был ранен. Андрей помог ему переместиться в магазин, последние продолжали отстреливаться, потом перебежали магазин. Сашке удалось взорвать танк, после чего мы отправились снова на базу”, - приводит пример хронологии событий психолог.

Необходимо очень кратко назвать все факты, и поставить точку, как финальное завершение событий. Тоже самое очень важно делать для тех, кто был контужен и временно потерял память или сознание. Им очень важно заполнить событиями ту пустоту, которая у них появилась. Это поможет в будущем пережить события с меньшими затратами и сохранить психическую стабильность.

Сфокусировать внимание и дать словесную поддержку

Если вы чувствуете, что теряете внимание человека, или он отказывается сотрудничать, сфокусируйте внимание человека на себе. Во время стресса у нас появляется "туннельное мышление", и мы очень часто не видим то, что нас окружает.

"Скажите человеку: посмотри на меня, я с тобой. Я буду рядом, пока не придет помощь. Если мы будем работать, как команда, и ты будешь мне помогать - у нас точно все получится. Так вы фокусируете человека на сотрудничестве, включаете его когнитивные функции, оказываете поддержку, что вы рядом до какого-то периода, пока не появится другая помощь или человек не станет полностью самостоятельным”, - резюмировала психолог.

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