Перевозчиков для львовского мусора выберут на конкурсной основе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Львовский городской совет собирает предложения по предоставлению услуг по вывозу (сбор, хранение и перевозка) и утилизации твердых и крупногабаритных бытовых отходов (кроме токсичных и особо опасных) с территории львовских коммунальных предприятий, обслуживающих жилой фонд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Речь идет о всех районах города, кроме Галицкого района, где соответствующий конкурс был проведен ранее.
Все заинтересованные фирмы просят соглашаться и подавать свои предложения в соответствующие районные администрации.
"Львовский городской совет заинтересован, чтобы конкурс состоялся максимально прозрачно и чтобы максимальное количество предприятий подали свои предложения", - отмечают в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета.
Конкурсы объявлены в Лычакивском, Шевченковском, Сиховском, Железнодорожном и Франковском районах. Сбор предложений в Лычакивском районе продолжается до 6 февраля, в Шевченковском - до 31 января, в Сиховском - до 13 февраля, в Железнодорожном - до 17 февраля, во Франковском - до 24 января 2017 года.
Напомним, в октябре Новоград-Волынский отказался принимать мусор из Львова.