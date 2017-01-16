Перевізників для львівського сміття оберуть на конкурсній основі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Львівська міська рада збирає пропозиції щодо надання послуг з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) та утилізації твердих та великогабаритних побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) з території львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Йдеться про усі райони міста, окрім Галицького району, де відповідний конкурс було проведено раніше.
Усі зацікавлені фірми просять зголошуватись та подавати свої пропозиції у відповідні районні адміністрації.
“Львівська міська рада зацікавлена, аби конкурс відбувся максимально прозоро і щоб максимальна кількість підприємств подала свої пропозиції”, — зазначають в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Конкурси оголошені в Личаківському, Шевченківському, Сихівському, Залізничному та Франківському районах. Збір пропозицій у Личаківському районі триває до 6 лютого, у Шевченківському — до 31 січня, у Сихівському — до 13 лютого, у Залізничному — до 17 лютого, у Франківському — до 24 січня 2017 року.
Нагадаємо, у жовтні Новоград-Волинський відмовився приймати сміття зі Львова.