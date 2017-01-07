Заносы на одной из дорог Николаевской области достигли одного метра высотой - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 16:00 субботы в Николаевской области проблемным участком является автодорога Одесса - Мелитополь - Новоазовск, где заносы увеличиваются местами до 1 метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
"По состоянию на 16:00 проводятся работы по ликвидации от последствий непогоды. По данным мобильных групп ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области, проблемным участком является автодорога Одесса-Мелитополь-Новоазовск - заснеженная, заносыувеличиваются, местами до 1 метра. Температура от -11 до 15, скорость ветра 15-20 м/с, снежный покров 25-35 см", - говорится в сообщении.
Также указано, что отключены от электроснабжения 8 населенных пунктов в Баштанском-4, Николаевском-2, Первомайском-2. Задействовано 16 бригад облэнерго. В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, все службы работают в усиленном режиме, добавили в ГосЧС.
Напомним, николаевские спасатели во время снежной непогоды оказали помощь беременной женщине и 17 детям.
Также напомним, на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Николаевской закрыто движение для проезда всех категорий транспортных средств.