Заносы на одной из дорог Николаевской области достигли одного метра высотой - ГосЧС

ukru
12 марта, 19:49 • 78242 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 118341 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113151 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110620 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137658 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113828 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120953 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140380 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

12 марта, 16:51 • 19725 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 43241 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 20561 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 32898 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 35992 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 78220 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 118335 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103407 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110709 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137655 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137897 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145991 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150861 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149316 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152669 просмотра
Актуальное
Заносы на одной из дорог Николаевской области достигли одного метра высотой - ГосЧС

Заносы на одной из дорог Николаевской области достигли одного метра высотой - ГосЧС

Киев • УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 16:00 субботы в Николаевской области проблемным участком является автодорога Одесса - Мелитополь - Новоазовск, где заносы увеличиваются местами до 1 метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.

"По состоянию на 16:00 проводятся работы по ликвидации от последствий непогоды. По данным мобильных групп ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области, проблемным участком является автодорога Одесса-Мелитополь-Новоазовск - заснеженная, заносыувеличиваются, местами до 1 метра. Температура от -11 до 15, скорость ветра 15-20 м/с, снежный покров 25-35 см", - говорится в сообщении.

Также указано, что отключены от электроснабжения 8 населенных пунктов в Баштанском-4, Николаевском-2, Первомайском-2. Задействовано 16 бригад облэнерго. В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, все службы работают в усиленном режиме, добавили в ГосЧС.

Напомним, николаевские спасатели во время снежной непогоды оказали помощь беременной женщине и 17 детям.

Также напомним, на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Николаевской закрыто движение для проезда всех категорий транспортных средств.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы