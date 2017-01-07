Перемети на одній з доріг Миколаївщини сягнули одного метра заввишки - ДСНС

"Станом на 16:00 проводяться роботи по ліквідації від наслідків негоди. За даними мобільних груп ГУ ДСНС України у Миколаївській області, проблемною ділянкою є автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ - засніжена, перемети збільшуються, місцями до 1 метра. Температура від -11 до -15, швидкість вітру 15-20 м/с, сніговий покрив 25-35 см", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що відключено від електропостачання 8 населених пунктів в Баштанському-4, Миколаївському-2, Первомайському-2. Задіяно 16 бригад обленерго. Загалом ситуація в області стабільна і контрольована, всі служби працюють у посиленому режимі, додали у ДСНС.

Нагадаємо, миколаївські рятувальники під час снігової негоди надали допомогу вагітній жінці та 17 дітям.

Також нагадаємо, на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення на Миколаївщині закрито рух для проїзду всіх категорій транспортних засобів.