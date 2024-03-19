Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

Предоставление будущей помощи Украине от США зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозов. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн-20, и добавил, что будет продолжать сотрудничать с коллегами, в частности друзьями в Конгрессе для того, чтобы это стало возможным, передает УНН.

"Относительно потенциального прорыва со стороны рф, мы увидели, что да, россии удается частично получать небольшие военные победы. Они кладут огромные ресурсы ради тех клочков земли, которые они захватывают. Мои коллеги, а также Главнокомандующий Украины уверены в том, что им удастся и в дальнейшем защищать свою Родину. Да, они нуждаются в амуниции, они нуждаются в помощи для того, чтобы продолжать оборону", - сказал Остин.

Остин отметил, что в Пентагоне будут надеяться, что вскоре будет принят очередной пакет помощи Украине.

"Конечно, мы понимаем насколько важным является то, что предоставляет США Украине и мы верим с оптимизмом, что следующие шаги будут приняты, но вы знаете, что все это зависит от Конгресса. Нельзя каким-то образом делать прогнозы. Я буду продолжать сотрудничать с моими коллегами, в частности моими друзьями в Конгрессе для того, чтобы это все стало возможным", - рассказал Остин.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что блокирование Конгрессом США пакета помощи Украине, призванного противостоять российской войне, "шокирует".