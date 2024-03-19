Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  40596 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  99811 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  108253 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  174859 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141377 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133855 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132320 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191863 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191032 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187801 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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13 марта 2024, 09:59  •  387741 просмотра

Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

Будущая помощь США Украине зависит от Конгресса, и Пентагон надеется, что следующий пакет помощи будет принят в ближайшее время, но не может делать никаких прогнозов, как заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  10334 просмотра
Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь

Министр обороны Украины поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро и Финляндию за присоединение к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  9284 просмотра
"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь

Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины россияне усилили слежку и прослушивание частных разговоров и телефонных звонков местных жителей, проводят рейды и допросы с целью выявления "нелояльных" лиц.

Война •   •  10123 просмотра
Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

Россия планирует ждать, пока союзники не устанут поддерживать Украину необходимой помощью, поэтому коллективная поддержка Украины имеет решающее значение для обеспечения ее успеха на поле боя и мирного будущего, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Война •   •  12372 просмотра
рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В Люксембурге состоялась инаугурационная конференция "Стратегический обзор оборонных закупок Украины", направленная на приведение системы оборонных закупок Украины в соответствие с практиками и стандартами НАТО.

политика •   •  10453 просмотра
НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Сегодня вечером ЕС проводит переговоры, чтобы найти правильный баланс между поддержкой экономики Украины с помощью автономных торговых мер и предоставлением гарантий для определенных сельскохозяйственных продуктов ЕС, которые нуждаются в защите на основе рыночных данных.

Экономика •   •  13279 просмотра
В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Львовский арсенал и его подрядчик SEVOTECH пытались поставить 30 000 минометных мин в Украину по контракту с Министерством обороны, но было перевезено только 7 000 мин из Болгарии в Словакию из-за нехватки средств после того, как большая часть суммы контракта была арестована.

Война •   •  40596 просмотра
Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

64-летний мужчина зарезал свою 47-летнюю собутыльницу в Буче, а затем пытался сжечь ее тело в заброшенном сарае, чтобы скрыть следы преступления.

Криминал и ЧП •   •  12161 просмотра
Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции

Украина надеется иметь достаточно боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия, чтобы дать отпор российским войскам, начиная с апреля, благодаря таким инициативам, как план Чешской Республики поставить 800 000 снарядов.

Война •   •  15245 просмотра
Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции

В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Планируется организовать сеть рекрутинговых центров в каждой области, где желающие смогут узнать о существующих вакансиях в украинской армии и уточнить все, что их интересует.

Общество •   •  14876 просмотра
В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны