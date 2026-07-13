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Пассажиры Укрзализныци стали чаще забывать вещи в поездах: среди находок – пальто для бульдога и посох с кристаллом

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

В разгар летнего сезона количество обращений по поводу потерянных вещей превысило 100 в день. Среди находок — посох из дерева с кристаллом, пальто для бульдога и ошейник с бриллиантом.

Пассажиры Укрзализныци стали чаще забывать вещи в поездах: среди находок – пальто для бульдога и посох с кристаллом

В разгар летнего сезона количество обращений по поводу потерянных вещей в поездах превысило 100 в день. Среди необычных находок последних месяцев – посох из дерева, украшенный кристаллом, пальто для бульдога и ошейник с бриллиантом. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

В Укрзализныце отметили, что с увеличением пассажиропотока существенно выросло и количество обращений по поиску забытых вещей.

"С началом пикового сезона количество обращений по поводу потерянных вещей превысило 100 в день. Операторы контакт-центра и начальники поездов не успевают выходить из роли детективов-поисковиков", – сообщили в компании.

По данным перевозчика, в последнее время пассажиры оставляли в вагонах довольно необычные вещи. Среди них – деревянный посох, украшенный кристаллом, воск для усов, пальто для бульдога, ошейник с бриллиантом и комбинация Victoria’s Secret.

В то же время чаще всего пассажиры забывают наушники и зарядные кейсы к ним, очки, кошельки, ключи и документы.

Отдельно в Укрзализныце отметили, что наибольшее внимание работники уделяют поиску детских игрушек.

"За шесть месяцев этого года мы вернули 52 игрушки. Среди них – капибара и Стич, черная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр. Да, мы знаем имя каждой игрушки, ведь это важный элемент для розыска", – рассказали в компании.

В целом с января до конца июня сотрудники Укрзализныци вернули пассажирам более 3,2 тыс. потерянных вещей.

В компании призвали пассажиров внимательнее проверять свои места перед выходом из поезда, а в случае потери вещей воспользоваться онлайн-сервисом поиска забытого багажа на официальном сайте Укрзализныци.

Андрей Тимощенков

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Victoria's Secret
Victoria’s Secret
Украинская железная дорога