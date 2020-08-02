Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за медицинской маски

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77599 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104998 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109893 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138318 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112238 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133922 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102516 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102660 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104913 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102213 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за медицинской маски

Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за медицинской маски

Киев  •  УНН

 • 12715 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Пассажиры самолета, выполняющего рейс на Ибицу, подрались с туристом, который отказался надеть маску. Видео инцидента опубликовали пользователи Twitter, передает УНН.

Так, на видео видно, что экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться. На видео также слышно, как кто-то кричит: "Здесь есть дети!".

По данным очевидцев, мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, стал спорить с другими из-за маски. Из-за этого на него набросились другие мужчины. Всего в драке участвовало около 10 человек.

Ранее УНН писал, что на митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских.

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