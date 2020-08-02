Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за медицинской маски
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Пассажиры самолета, выполняющего рейс на Ибицу, подрались с туристом, который отказался надеть маску. Видео инцидента опубликовали пользователи Twitter, передает УНН.
Так, на видео видно, что экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться. На видео также слышно, как кто-то кричит: "Здесь есть дети!".
По данным очевидцев, мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, стал спорить с другими из-за маски. Из-за этого на него набросились другие мужчины. Всего в драке участвовало около 10 человек.
Ранее УНН писал, что на митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских.
"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!" Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️
Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight, he refused to wear face mask