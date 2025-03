Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за медицинской маски

Так, на видео видно, что экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться. На видео также слышно, как кто-то кричит: "Здесь есть дети!".

По данным очевидцев, мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, стал спорить с другими из-за маски. Из-за этого на него набросились другие мужчины. Всего в драке участвовало около 10 человек.

"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!" Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



