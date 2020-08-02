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Пасажири рейсу на Ібіцу побилися через медичну маску

Пасажири рейсу на Ібіцу побилися через медичну маску

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пасажири літака, що виконує рейс на Ібіцу, побилися з туристом, який відмовився надіти маску. Відео інциденту опублікували користувачі Twitter, передає УНН.

Так, на відео видно, що екіпаж літака намагається розняти забіяк. Потім одного з чоловіків повалили на підлогу, інших попросили заспокоїтися. На відео також чути, як хтось кричить: "Тут є діти!".

За даними очевидців, чоловік, який летів на рейсі авіакомпанії KLM, став сперечатися з іншими через маски. Через це на нього накинулися інші чоловіки. Всього в бійці брало участь близько 10 осіб.

Раніше УНН писав, що на мітингу проти карантину в Берліні постраждали 18 поліцейських.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask

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