Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
Киев • УНН
Парламент Южной Кореи провел голосование по отмене военного положения. Решение было поддержано 190 депутатами.
В Южной Корее парламент проголосовал за отмену военного положения. Соответствующее решение получило 190 голосов "за", сообщает УНН.
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По данным BBC, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.
В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" потерпела на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су.
СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум о доверии президенту Юн Сок Елю, которому остается еще три года пребывания у власти.
Корреспондент BBC в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, вместо этого ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, принимаемые оппозицией.
На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, но Юн Сок Ель не может наложить на него вето.