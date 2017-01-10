Парламент Турции рассмотрит 18 поправок законопроекта об изменениях в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали в ночь на вторник, 10 января, за начало обсуждения 18 поправок к конституции страны, предложенных правящей Партией справедливости и развития, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что за рассмотрение спорных поправок высказались 338 парламентариев.
Теперь парламент должен обсудить и проголосовать за каждую поправку отдельно, а затем - за весь законопроект об изменениях в Конституцию Турции. Для внесения изменений необходимо не менее 330 голосов депутатов. Партия справедливости и развития обладает 316 мандатами, ее инициативу поддерживает часть парламентариев из фракции правой Партии националистического движения, насчитывает 40 депутатов.
Сообщается, что предложенные поправки к основному закону предоставляют президенту и вице-президенту исполнительные полномочия. Глава государства становится главнокомандующим и получает право назначать на важные армейские посты.
Одновременно должен быть отменен пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов в связи с ростом населения страны увеличивается с 550 до 600.
Президент получит полномочия править с помощью указов и сможет в любой момент распустить парламент. Кроме того, он будет наделен правом контролировать судебную систему, в частности конституционный суд.
Дебаты вокруг конституционной реформы будут продолжаться несколько недель. Кроме Народно-республиканской партии, против нее резко выступает прокурдская Партия демократии народов.
Критики законопроекта опасаются установления в стране диктатуры.
Как сообщал УНН, в Анкаре полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против людей, которые протестовали перед зданием турецкого парламента против планов правительства по расширению полномочий президента .