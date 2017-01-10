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Парламент Туреччини розгляне 18 поправок законопроекту про зміни до конституції

Парламент Туреччини розгляне 18 поправок законопроекту про зміни до конституції

Київ • УНН

 • 3597 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Більшість депутатів турецького парламенту проголосували в ніч на вівторок, 10 січня, за початок обговорення 18 поправок до конституції країни, запропонованих правлячою Партією справедливості і розвитку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що за розгляд спірних поправок висловилися 338 парламентаріїв.

Тепер парламент має обговорити і проголосувати за кожну поправку окремо, а після цього - за весь законопроект про зміни до конституції Туреччини. Для схвалення змін необхідно не менше 330 голосів депутатів. Партія справедливості і розвитку володіє 316 мандатами, її ініціативу підтримує частина парламентаріїв із фракції правої Партії націоналістичного руху, що нараховує 40 депутатів.

Повідомляється, що запропоновані поправки до основного закону надають президенту і віце-президенту виконавчі повноваження. Глава держави стає головнокомандувачем і отримує право робити призначення на важливі армійські пости.

Одночасно повинен бути скасований пост прем'єр-міністра, віковий ценз для депутатів парламенту знижується з 25 до 18 років, а число депутатів у зв'язку з ростом населення країни збільшується з 550 до 600.

Президент отримає повноваження правити за допомогою указів і зможе в будь-який момент розпустити парламент . Крім того, він буде наділений правом контролювати судову систему, зокрема конституційний суд.

Дебати навколо конституційної реформи триватимуть кілька тижнів. Крім Народно-республіканської партії, проти неї різко виступає прокурдська Партія демократії народів.

Критики законопроекту побоюються встановлення в країні диктатури.

Як повідомляв УНН, в Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та пластикові кулі проти людей, які протестували перед будівлею турецького парламенту проти планів уряду з розширення повноважень президента.

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