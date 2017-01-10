Парламент Туреччини розгляне 18 поправок законопроекту про зміни до конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Більшість депутатів турецького парламенту проголосували в ніч на вівторок, 10 січня, за початок обговорення 18 поправок до конституції країни, запропонованих правлячою Партією справедливості і розвитку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що за розгляд спірних поправок висловилися 338 парламентаріїв.
Тепер парламент має обговорити і проголосувати за кожну поправку окремо, а після цього - за весь законопроект про зміни до конституції Туреччини. Для схвалення змін необхідно не менше 330 голосів депутатів. Партія справедливості і розвитку володіє 316 мандатами, її ініціативу підтримує частина парламентаріїв із фракції правої Партії націоналістичного руху, що нараховує 40 депутатів.
Повідомляється, що запропоновані поправки до основного закону надають президенту і віце-президенту виконавчі повноваження. Глава держави стає головнокомандувачем і отримує право робити призначення на важливі армійські пости.
Одночасно повинен бути скасований пост прем'єр-міністра, віковий ценз для депутатів парламенту знижується з 25 до 18 років, а число депутатів у зв'язку з ростом населення країни збільшується з 550 до 600.
Президент отримає повноваження правити за допомогою указів і зможе в будь-який момент розпустити парламент . Крім того, він буде наділений правом контролювати судову систему, зокрема конституційний суд.
Дебати навколо конституційної реформи триватимуть кілька тижнів. Крім Народно-республіканської партії, проти неї різко виступає прокурдська Партія демократії народів.
Критики законопроекту побоюються встановлення в країні диктатури.
Як повідомляв УНН, в Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та пластикові кулі проти людей, які протестували перед будівлею турецького парламенту проти планів уряду з розширення повноважень президента.