Парламент Британии возобновит работу 23 марта - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Британский парламент вернется к полноценной работе 23 марта. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, передает УНН.
"Планируется, что завтра работа возобновится по графику", - сообщил источник.
Вероятно, также возобновятся дебаты и в парламенте Шотландии, прервав обсуждение идеи нового референдума о независимости региона.
Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.
Напомним, среди раненых в центре Лондона на Вестминстерском мосту в результате наезда авто были двое школьников из Франции, которые приехали на выходные в Лондон.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.