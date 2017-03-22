Парламент Британии возобновит работу 23 марта - СМИ

"Планируется, что завтра работа возобновится по графику", - сообщил источник.

Вероятно, также возобновятся дебаты и в парламенте Шотландии, прервав обсуждение идеи нового референдума о независимости региона.

Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.

Напомним, среди раненых в центре Лондона на Вестминстерском мосту в результате наезда авто были двое школьников из Франции, которые приехали на выходные в Лондон.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.