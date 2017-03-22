Парламент Британії відновить роботу 23 березня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Британський парламент повернеться до повноцінної роботи 23 березня. Пр це пише РІА “Новости” з посиланням на джерело, передає УНН.
“Планується, що завтра робота відновиться за графіком”, — повідомило джерело.
Імовірно, також відновляться дебати і в парламенті Шотландії, перервавши обговорення ідеї нового референдуму про незалежність регіону.
Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.
Нагадаємо, серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту внаслідок наїзду авто були двоє школярів з Франції, які приїхали вихідними в Лондон.
Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.