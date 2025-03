Папа Римский призвал молиться за Украину

Понтифик обратился к верующим перед молитвой "Ангел Господень".

"Вчера Украина отметила годовщину Голодомора, ужасного голода, вызванного советским режимом, что привел к миллионам жертв... Огромная рана прошлого - это призыв к каждому, чтобы эти трагедии не повторились", - сказал Папа Франциск.

Святейший отец призвал к молитве за мир в Украине.

#Pope prays for peace in Ukraine & commemorates anniversary of the Holodomor, a famine caused by the Soviet regime that claimed millions of lives . "The huge wound of the past is an appeal to everyone to ensure that these tragedies never happen again." pic.twitter.com/5SUVAON487

- Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 25 ноября 2018